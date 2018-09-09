В Приамурье на выборах в ГД лидирует кандидат от ЛДПР

Единый день голосования в 2018 году (230)

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Андрей Кузьмин продолжает лидировать на дополнительных выборах депутатов Государственной думы в Амурской области после обработки 67,20% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных регионального избиркома.

Явка на участки в воскресенье в регионе составила 31,43%.

Кузьмин после обработки 67,20% протоколов набирает 33,66%, на втором месте Татьяна Ракутина от КПРФ (28,41%), у справедливороса Кирилла Зимина 13,39%, Геннадий Гамза от "Коммунистов России"- 10,23%, у Галины Никишиной ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") — 8,86%.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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