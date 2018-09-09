Усс сохраняет лидерство на выборах главы Красноярского края

Единый день голосования в 2018 году (230)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио главы Красноярского края Александр Усс лидирует на выборах губернатора региона после обработки более половины протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Усс набирает 61,06% голосов избирателей после обработки 51,56% протоколов. Александр Лымпио ("Справедливая Россия") получает 12,11% голосов, Егор Бондаренко (ЛДПР) — 22,89%. Явка по данным на 18.00 местного времени (14.00 мск) составила 24,74%.

Красноярское отделение КПРФ ранее заявило об отказе участвовать в выборах. Представитель "Патриотов России" Иван Серебряков не смог представить нужное количество подписей и необходимые документы.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>