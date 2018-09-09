Моор лидирует на выборах главы Тюменской области

Единый день голосования в 2018 году (230)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио губернатора Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах главы региона после обработки первых протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

К этому моменту обработано 0,1% протоколов. Моор набирает 54,06% голосов. Координатор регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев получает 16,08%, депутат Тюменской областной думы Иван Левченко (КПРФ) — 16,61% голосов, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия", заместитель председателя облдумы Владимир Пискайкин — 10,6%.

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