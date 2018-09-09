Травников сохраняет лидерство на выборах главы Новосибирской области

Единый день голосования в 2018 году (230)

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время голосования на избирательном участке в Новосибирске

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время голосования на избирательном участке в Новосибирске

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио главы Новосибирской области Андрей Травников лидирует на губернаторских выборах после обработки более половины протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК. На этот час обработано 51,35% протоколов.

Андрей Травников, выдвинутый от "Единой России", набирает 65,29% голосов. Кандидат от ЛДПР Дмитрий Савельев — 16,44 %, Георгий Михайлов ("Народный альянс") — 3,36%, Анатолий Кубанов от СР набирает 11,98%.

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