Евкуров предложил кандидатуру на пост премьера Ингушетии

Единый день голосования в 2018 году (230)

НАЛЬЧИК, 9 сен – РИА Новости. Избранный в воскресенье на заседании народного собрания главой Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отправил в отставку правительство и предложил назначить новым премьер-министром республики Зелимхана Евлоева, который до последнего времени занимал пост председателя местного парламента.

Ранее сообщалось, что депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье большинством голосов избрали главой региона на новый, третий срок Юнус-Бека Евкурова, кандидатуру которого на эту должность предложил президент России Владимир Путин.

"Я подписал указ об отставке правительства и поручил ему исполнять свои обязанности до сформирования нового состава. Заслуги уходящего правительства мы обсудим на следующей неделе. Жизнь не стоит на месте, мы сталкиваемся с новыми вызовами в социально-экономическом развитии. В связи с этим вношу на рассмотрение народного собрания для назначения на должность председателя правительства Ингушетии кандидатуру Евлоева Зелимхана", — сказал Евкуров на церемонии инаугурации в воскресенье.

Пятидесятипятилетний Евлоев ранее работал первым заместителем руководителя, руководителем администрации главы Ингушетии, главой администрации Карабулака, руководителем Управления федерального казначейства по Ингушетии. В октябре 2016 года избран депутатом, а затем председателем народного собрания.

С октября 2016 года правительство Ингушетии возглавлял Руслан Гагиев.

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