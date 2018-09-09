ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен — РИА Новости. Ни одной жалобы не поступило в избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа в единый день голосования, сообщил председатель избиркома Югры Денис Корнеев.
Он пояснил, что помогает система видеонаблюдения на участках, которая позволяет снимать множество спорных вопросов, которые раньше порождали появление жалоб. Председатель окружного избиркома также озвучил предварительные данные по явке в автономном округе за полчаса до закрытия участков.
По его словам, традиционно в Югре активнее всего ходят на участки избиратели, проживающие не в городах, а в районах. Так, лидирует по явке Белоярский район, где на указанное время проголосовали почти 58%.
Как сообщал РИА Новости председатель тюменского областного избиркома Игорь Халин, все участки в Югре, на Ямале и в Тюменской области закрылись в 20.00 по местному времени (18.00 мск) и начался подсчет голосов. Согласно законодательству, жители трех регионов принимают участие в выборах губернатора Тюменской области.
Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Другие новости региона читайте здесь >>