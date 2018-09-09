Избирком Югры сообщил об отсутствии жалоб в свой адрес в день выборов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен — РИА Новости. Ни одной жалобы не поступило в избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа в единый день голосования, сообщил председатель избиркома Югры Денис Корнеев.

"Безусловно, каждый из кандидатов ведет свою кампанию, осуществляет мониторинг на своем избирательном округе, и, как правило, все замечания приводят к написанию жалоб. Так вот, в день голосования, несмотря на такое количество кандидатов, в избирательную комиссию автономного округа не поступило ни одной жалобы", — заявил Корнеев журналистам в воскресенье.

Он пояснил, что помогает система видеонаблюдения на участках, которая позволяет снимать множество спорных вопросов, которые раньше порождали появление жалоб. Председатель окружного избиркома также озвучил предварительные данные по явке в автономном округе за полчаса до закрытия участков.

"Это предварительные данные о явке, но я думаю, она традиционно еще подрастет, но незначительно. Итак, на 19.30 (17.30 мск) явка по выборам губернатора Тюменской области составляет 34,1%. Если сравнивать с аналогичной кампанией 2014 года, тогда явка на этот период составляла 32,02%. То есть это выше, чем показатели 2014 года. В целом данная явка по общероссийским меркам является приемлемой", — подчеркнул Корнеев.

По его словам, традиционно в Югре активнее всего ходят на участки избиратели, проживающие не в городах, а в районах. Так, лидирует по явке Белоярский район, где на указанное время проголосовали почти 58%.

Как сообщал РИА Новости председатель тюменского областного избиркома Игорь Халин, все участки в Югре, на Ямале и в Тюменской области закрылись в 20.00 по местному времени (18.00 мск) и начался подсчет голосов. Согласно законодательству, жители трех регионов принимают участие в выборах губернатора Тюменской области.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Другие новости региона читайте здесь >>