Томенко набирает 53,07% на выборах главы Алтайского края

Единый день голосования в 2018 году (230)

БАРНАУЛ, 9 сен — РИА Новости. Временно исполняющий главы Алтайского края Виктор Томенко лидирует с 53,07% голосов после обработки 51,64% протоколов, передает корреспондент РИА Новости из информационного центра краевого избиркома.

По данным избиркома, на втором месте — кандидат от ЛДПР Владимир Семенов с 16,38%. Тройку замыкает кандидат от "Справедливой России" Людмила Суслова с 14,33% голосов. Кандидат от Партии роста Андрей Крылов набирает 13,67%.

Президент Владимир Путин 30 мая 2018 года подписал указ об освобождении от должности главы Алтайского края Александра Карлина, врио губернатора был назначен уроженец Красноярского края 47-летний Виктор Томенко.

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