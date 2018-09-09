Томенко набирает 53,07% на выборах главы Алтайского края

БАРНАУЛ, 9 сен — РИА Новости. Временно исполняющий главы Алтайского края Виктор Томенко лидирует с 53,07% голосов после обработки 51,64% протоколов, передает корреспондент РИА Новости из информационного центра краевого избиркома.
Президент Владимир Путин 30 мая 2018 года подписал указ об освобождении от должности главы Алтайского края Александра Карлина, врио губернатора был назначен уроженец Красноярского края 47-летний Виктор Томенко.
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