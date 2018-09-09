Тарасенко лидирует на выборах главы Приморья с 46% голосов

Единый день голосования в 2018 году (230)

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко после подсчета 74,31% бюллетеней на выборах главы края лидирует с 46,04 % голосов избирателей, сообщил журналистам представитель регионального избиркома Роман Охотников.

"При подсчете 74,31% бюллетеней Тарасенко набирает 46,4% голосов", — сказал представитель избиркома.

По его словам, Андрей Ищенко (КПРФ) набрал 24,75% голосов, Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией", — 4,84 % голосов, депутат ГД от ЛДПР Андрей Андрейченко — 9,38%, Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 10,94%.

Единый день голосования 9 сентября охватывает большинство регионов России, в 33 из них проходит голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах выбирают глав регионов.

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