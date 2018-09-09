Памфилова не исключила второй тур выборов в некоторых регионах

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова не исключила возможность второго тура на выборах в единый день голосования 9 сентября в некоторых регионах, кое-где конкуренты идут "ноздря в ноздрю".

"Я хочу сказать, что мы отслеживаем и на муниципальном уровне, и на других — такие страсти кипят, такая конкуренция. Мы видим сейчас по результатам: кое-где "ноздря в ноздрю" идут кандидаты, а кое-где, скорее всего, и второй тур может быть", — сказала Памфилова журналистам в воскресенье.

По ее словам, конкуренция на этих выборах достаточно высокая, несмотря на звучавшие оценки относительного того, что выборы оказались совсем неконкурентными из-за того, что несколько реально сильных кандидатов не прошли муниципальный фильтр.

"Да, мы тоже к нему относимся весьма критически, но все-таки, несмотря на это и мое большое сожаление, что некоторые политики не принимают участие в выборах, при всем при этом кампания очень конкурентна", — заявила она.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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