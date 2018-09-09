В МВД назвали число возбужденных дел с начала предвыборной кампании

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. С начала избирательной кампании в России возбуждено 17 уголовных дел, так или иначе связанных с выборами, сообщил журналистам начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.

"Сегодня поступило 228 сообщений о происшествиях, в основном они связаны с проведением агитации в день тишины и по вопросам организации процедур голосования. С начала избирательной кампании возбуждено 17 уголовных дел, так или иначе затрагивающих вопросы выборов, все они будут рассмотрены", — заявил Валяев.

По его словам, с начала предвыборной кампании по настоящий день в органы внутренних дел поступило 1992 сообщения, связанных с выборами. "Около 4,5% было передано по подведомственности и подследственности в другие правоохранительные органы и избирательные комиссии, 937 сообщений находятся на рассмотрении, составлено 188 протоколов об административных правонарушениях", — пояснил он.

Валяев отметил, что большинство нарушений квалифицируется по статье "Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением законодательства", по итогам рассмотрения этих дел были наложены штрафы на сумму 114 тысяч рублей.

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