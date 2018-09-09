Результат выборов в Подмосковье будет неожиданным, заявил кандидат Надеждин

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Кандидат на пост главы Подмосковья от Партии роста Борис Надеждин считает, что результат губернаторских выборов Московской области будет неожиданным.

"Недолго ждать осталось результатов. Я думаю, что они будут неожиданными", — сказал журналистам Надеждин. Он пояснил, что результат любых выборов — это сигнал начальству.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>