Явка на выборах в ярославскую облдуму к 18.00 составила 24,95%

Единый день голосования в 2018 году (230)

Урны в единый день голосования на избирательном участке

Урны в единый день голосования на избирательном участке

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Явка на выборах депутатов ярославской областной думы по данным на 18.00 мск составила 24,95%, что ниже аналогичного показателя в 2013 году, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.

Жители Ярославской области 9 сентября выбирают депутатов ярославской облдумы седьмого созыва. На выборы представлены списки кандидатов от ЛДПР, "Коммунистов России", "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", "Родины" и "Патриотов России". От партий "Парнас" и "Яблоко" в выборах участвуют только кандидаты-одномандатники.

"Явка составляет 24,95%, проголосовали 252,6 тысячи избирателей", — сообщила собеседница агентства, уточнив, что данные на 18.00 мск.

На выборах депутатов ярославской облдумы шестого созыва в 2013 году явка на 18.00 мск составляла 26,51%.

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