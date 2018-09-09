Врио главы Омской области Бурков лидирует на выборах губернатора

Единый день голосования в 2018 году (230)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Омской области самовыдвиженец Александр Бурков лидирует на выборах главы региона с 83,04 % после обработки 13,36 % протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Член региональной Общественной палаты Анатолий Соловьев (самовыдвижение) набирает 3,39%, предприниматель Антон Дрязгов (Партия роста) — 2,19%, депутат горсовета Омска Алексей Ложкин (ЛДПР) — 8,59%.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года подписал указ о прекращении полномочий губернатора региона Виктора Назарова, который занимал эту должность с 30 мая 2012 года. Врио был назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков.

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