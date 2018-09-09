Виктор Зимин лидирует на выборах главы Хакасии

Единый день голосования в 2018 году (230)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Действующий глава Хакасии Виктор Зимин лидирует на выборах губернатора региона после обработки 1,03 % протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Зимин набирает 60,39 % голосов. Андрей Филягин ("Справедливая Россия") получает 2,35%, Александр Мяхар ("Партия роста") — 3,14%, Валентин Коновалов (КПРФ) — 29,22%.

Виктор Зимин возглавляет регион с января 2009 года, был переизбран в 2013 году.

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