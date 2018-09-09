В МВД назвали обстановку в российских регионах во время выборов спокойной

Единый день голосования в 2018 году (204)

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Обстановка в РФ во время выборов спокойная, серьезных нарушений общественного порядка не допущено, сообщил журналистам начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.

"Оперативная обстановка не выбивается из ряда среднестатических показателей, она даже более благоприятная. На 57 тысячах избирательных участках работает более 140 тысяч сотрудников внутренних дел, почти 13 тысяч военнослужащих и Росгвардии. Обстановка полностью контролируется", — пояснил Валяев.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня.

"В связи с созданием наиболее комфортных условий для москвичей, находящихся на загородных участках, было создано 209 дополнительных избирательных участков", — отметил он.

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