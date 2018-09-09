В МВД назвали обстановку в российских регионах во время выборов спокойной

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Обстановка в РФ во время выборов спокойная, серьезных нарушений общественного порядка не допущено, сообщил журналистам начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.
В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня.
"В связи с созданием наиболее комфортных условий для москвичей, находящихся на загородных участках, было создано 209 дополнительных избирательных участков", — отметил он.
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