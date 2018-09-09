Евкуров призвал оппозицию к совместной работе над проблемами республики

НАЛЬЧИК, 9 сен – РИА Новости. Избранный в воскресенье на заседании народного собрания главой Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предложил представителям оппозиции совместно работать над решением проблем республики и для консолидации общества.

Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны. Ранее, 17 августа Путин внес на рассмотрение народного собрания Ингушетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики. Помимо Евкурова, ими стали заместитель председателя комитета народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев. За Евкурова проголосовали 26 депутатов, остальные кандидаты набрали по 2 голоса.

"Я понимаю тех, кто не согласен с деятельностью власти. Это нормально, это хорошая практика, которая присутствует во всем мире. Для меня критика – это возможность для того, чтобы работать над ошибками и дальше делать лучше. Поэтому все, кто считает себя оппозицией, давайте вместе сядем, обговорим все вопросы, и если у вас есть здоровые предложения, решаемые с учетом наших возможностей и ресурсов, конечно, мы все вместе должны над этим работать. Мы никогда не прятались за спины других, всегда прямо говорили и про проблемы и всегда радовались успехам. Давайте вместе созидать", — сказал Евкуров в воскресенье после того, как депутаты избрали его главой региона.

Он также высказался за продолжение сотрудничества с правозащитными организациями. "Я благодарен различным правозащитным организациям, которые на протяжении этих десяти лет успешно работают, в том числе и в республике. Мы с некоторыми из них на разных позициях, но находим понимание. Готовы работать со всеми и дальше", — добавил глава Ингушетии.

По его словам для дальнейшей работы на созидание региону необходима консолидация общества. "Здесь, в первую очередь, обращаюсь к нашему духовенству. Надо сделать так, чтобы люди жили мирно, чтобы не совершали ошибок, прикрываясь религией, а еще больше укрепляли и консолидировали наше общество", — заявил Евкуров.

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