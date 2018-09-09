Евкуров призвал оппозицию к совместной работе над проблемами республики

НАЛЬЧИК, 9 сен – РИА Новости. Избранный в воскресенье на заседании народного собрания главой Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предложил представителям оппозиции совместно работать над решением проблем республики и для консолидации общества.
"Я понимаю тех, кто не согласен с деятельностью власти. Это нормально, это хорошая практика, которая присутствует во всем мире. Для меня критика – это возможность для того, чтобы работать над ошибками и дальше делать лучше. Поэтому все, кто считает себя оппозицией, давайте вместе сядем, обговорим все вопросы, и если у вас есть здоровые предложения, решаемые с учетом наших возможностей и ресурсов, конечно, мы все вместе должны над этим работать. Мы никогда не прятались за спины других, всегда прямо говорили и про проблемы и всегда радовались успехам. Давайте вместе созидать", — сказал Евкуров в воскресенье после того, как депутаты избрали его главой региона.
По его словам для дальнейшей работы на созидание региону необходима консолидация общества. "Здесь, в первую очередь, обращаюсь к нашему духовенству. Надо сделать так, чтобы люди жили мирно, чтобы не совершали ошибок, прикрываясь религией, а еще больше укрепляли и консолидировали наше общество", — заявил Евкуров.
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