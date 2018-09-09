Кандидат Балакин назвал предвыборную кампанию в Москве честной

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы Михаил Балакин считает, что избирательная кампания велась честно и объективно, результат выборов будет отражать реальный запрос граждан.

"Я считаю что кампания велась достаточно честно, достаточно объективно. Если где-то что-то и нарушалось, то делались объективные замечания. В целом народ придерживался действующего законодательства. Тот итог, который будет достигнут, будет достаточно объективным отражением ситуации, которую мы имеем", — сказал Балакин журналистам на полях всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов".

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>