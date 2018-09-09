Тюменская область, ХМАО и ЯНАО завершили голосование на выборах губернатора

Единый день голосования в 2018 году (204)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Все избирательные участки в Тюменской области, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, где в воскресенье в единый день голосования проходили выборы главы региона, завершили работу, сообщил РИА Новости председатель областного избиркома Игорь Халин.

"Все 2023 участка закрылись в 20.00 по местному времени (18.00 мск). Начинается подсчет голосов", – сказал собеседник агентства.

Явка на выборах главы региона по состоянию на 18.00 местного времени составила 44,35%. В Ханты-Мансийском автономном округе явка составила 31,52%, на Ямале проголосовали 59,19% избирателей.

На прошлых губернаторских выборах в 2014 году явка на это же время в "тюменской матрешке" была выше на 7% — 51,33%.

Всего в списки избирателей включено 2,525 миллиона человек. В том числе в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра – 1,088 миллиона человек, в Ямало-Ненецком автономном округе – 346,3 тысячи человек. В регионах работают в общей сложности 2023 избирательных участка.

На пост главы региона претендуют четыре кандидата, зарегистрированных избиркомом: координатор регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев, депутат Тюменской областной думы Иван Левченко (КПРФ), лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия", заместитель председателя облдумы Владимир Пискайкин и врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

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