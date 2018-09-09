На выборах в Приамурье после обработки более 50% протоколов лидирует Орлов

Единый день голосования в 2018 году (204)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио главы Амурской области Василий Орлов лидирует на выборах губернатора региона после обработки более половины протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

На данный момент обработано 50,33% протоколов.

Кандидат от "Единой России" Орлов набирает 58,73% голосов избирателей. Наталья Глазкова ("За женщин России") набирает 6,12%, Сергей Левицкий ("Справедливая Россия") — 7,45% голосов, Татьяна Ракутина (КПРФ) — 23,89%. Явка по данным на 18.00 по местному времени составила 26,81%.

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