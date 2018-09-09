Юнус-Бек Евкуров вступил в должность главы Ингушетии

Единый день голосования в 2018 году (204)

НАЛЬЧИК, 9 сен – РИА Новости. Избранный в воскресенье на заседании народного собрания главой Ингушетии Юнус-Бек Евкуров принес присягу народу республики и вступил в должность руководителя региона.

Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны. Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье большинством голосов избрали Евкурова, кандидатуру которого на эту должность предложил президент России Владимир Путин, главой региона на третий срок.

"Вступая в должность главы республики Ингушетия, обязуюсь соблюдать конституцию республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность республики Ингушетия", — сказал Евкуров, принося присягу.

Путин 17 августа внес на рассмотрение народного собрания Ингушетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики. Кроме Евкурова, это заместитель председателя комитета народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев. За Евкурова проголосовали 26 депутатов, остальные кандидаты набрали по два голоса.

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