Юнус-Бек Евкуров вступил в должность главы Ингушетии

НАЛЬЧИК, 9 сен – РИА Новости. Избранный в воскресенье на заседании народного собрания главой Ингушетии Юнус-Бек Евкуров принес присягу народу республики и вступил в должность руководителя региона.
"Вступая в должность главы республики Ингушетия, обязуюсь соблюдать конституцию республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность республики Ингушетия", — сказал Евкуров, принося присягу.
Путин 17 августа внес на рассмотрение народного собрания Ингушетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики. Кроме Евкурова, это заместитель председателя комитета народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев. За Евкурова проголосовали 26 депутатов, остальные кандидаты набрали по два голоса.
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