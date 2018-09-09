В Хабаровском крае может состояться второй тур выборов губернатора

Единый день голосования в 2018 году (204)

ХАБАРОВСК, 9 сен — РИА Новости. Повторное голосование возможно на выборах губернатора Хабаровского края, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, сообщил РИА Новости председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов, добавив, что сейчас основные соперники набирают почти равное количество голосов.

В единый день голосования 9 сентября в Хабаровском крае прошли выборы губернатора, жители Хабаровска выбирали мэра, кроме того, в районах выбирали депутатов и глав местного самоуправления.

За пост губернатора края борются Вячеслав Шпорт от "Единой России", депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от ЛДПР, предприниматель и многодетная мать Анастасия Саламаха от КПРФ, предприниматель Игорь Глухов от "Справедливой России" и менеджер Андрей Петров от партии "Зеленые". По данным ЦИК, после обработки 51,07% протоколов Фургал лидирует с 35,26%, у Шпорта 35,16%.

"Идут практически одинаково. Если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, то будет повторное голосование. Но это будет ясно, когда мы посчитаем все бюллетени. Вероятность считайте математически", — сказал Накушнов.

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