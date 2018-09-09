Заявления о неконкурентных выборах противоречат фактам, заявила Памфилова

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Заявления о неконкурентных выборах противоречат фактам, заявила заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Если по факту, то в выборах принимает участие 44 избирательных объединения, в том числе 40 политических партий и 4 общественные объединения. Это все самые-самые дееспособные партии. Они все принимают участие в выборах. Поэтому говорить о том, что кампания не конкурентная, я считаю — это просто противоречить фактам",- сказала глава ЦИК.

Она добавила, что конкуренция на выборах фактически отражает реальное состояние общественно-политической системы.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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