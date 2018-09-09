Фургал сохраняет лидерство на выборах в Хабаровском крае

Единый день голосования в 2018 году (204)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал по-прежнему лидирует на выборах главы Хабаровского края после обработки более половины протоколов, действующий губернатор Вячеслав Шпорт на втором месте, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Шпорт и Фургал соперничают на выборах главы региона. После обработки первых протоколов (1,01%) лидировал действующий глава региона с 53,33%. Фургал набирал лишь 12,5%. Затем расстановка сил изменилась. После обработки 9,96% протоколов разрыв сократился до 5%: 38,85% у Шпорта против 33,1% у Фургала. После обработки 34,05% протоколов Фургал обошёл Шпорта, набрав 35,33% голосов против 35,29 % у действующего губернатора.

После обработки 51,07 % протоколов лидерство кандидата от ЛДПР сохраняется: у Фургала 35,26%, у Шпорта — 35,16% голосов.

Предприниматель и многодетная мать Анастасия Саламаха от КПРФ набирает 16,69% голосов, предприниматель Игорь Глухов от "Справедливой России" — 5,45 %, менеджер Андрей Петров от партии "Зеленые" — 3,84 % голосов избирателей. Явка на 18.00 местного времени на выборах составила 31,85% — проголосовали 312,19 тысячи человек.

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