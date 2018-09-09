В ОП прокомментировали обстановку на выборах в Москве

Урны в единый день голосования на избирательном участке в Иваново

Урны в единый день голосования на избирательном участке в Иваново

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Выборы мэра Москвы в целом проходят спокойно, однако к управам есть замечания по работе со списками избирателей, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб.

"В целом выборы проходят спокойно. Но у меня есть замечания: например, меня уже третий раз в мой родном районе, где я живу уже 20 лет в Москве, в Хамовниках (это участок № 39), не включили в списки избирателей. Так что у меня большие претензии к администрации Хамовников по поводу работы со списками избирателей. Я понимаю, что это сделано неумышленно, но нашим управам надо относиться к этому более ответственно", — сказал Гриб, его слова приводит пресс-служба палаты.

Он отметил, что он пришел на участок с целью контроля за выборами в помощь коллегам из Общественной палаты Москвы и ему было неловко попасть в такую ситуацию.

Сообщается также, что волонтеры ситуационного центра ОП РФ обзвонили уже 279 общественных наблюдателей из 12 регионов России.

"Наблюдателями на местах не было зафиксировано нарушений избирательного законодательства", — говорится в сообщении.

Вместе с тем на горячую линию ОП РФ поступило три сообщения о нарушениях, они в настоящий момент проверяются.

"Проверяются также сообщения о нарушениях, распространяемые от имени общественных организаций в сети интернет, в том числе от движения "Голос". Из 66 обработанных сообщений такого рода подтвердились нарушения в восьми случаях. Среди выявленных и устраненных нарушений — нахождение на участках лиц, препятствующих наблюдению за выборами, неработающие камеры наблюдения", — также отмечают в ситуационном центре.

"Усилиями общественных наблюдателей во всех обнаружившихся случаях нарушения законодательства устранены", — добавили в ОП РФ.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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