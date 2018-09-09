Явка на выборах мэра Москвы в столичных СИЗО к 15.00 составила 100%

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах мэра Москвы в СИЗО к 15.00 составила 100%, сообщил журналистам в воскресенье член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".
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