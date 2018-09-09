Явка на выборах мэра Москвы в столичных СИЗО к 15.00 составила 100%

Единый день голосования в 2018 году (204)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах мэра Москвы в СИЗО к 15.00 составила 100%, сообщил журналистам в воскресенье член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"В Москве в СИЗО создан ряд участков, на настоящий момент в списках на этих участках включено 2238 избирателей, из них проголосовало 2238 человек, что составляет 100%", — сказал Реут.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>