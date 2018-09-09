Третья пятилетка генерала Евкурова: курс на созидание

НАЛЬЧИК, 9 сен – РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали главой региона на новый, третий срок 55-летнего Юнус-Бека Евкурова, кандидатуру которого на эту должность предложил президент России Владимир Путин.

Генерал, герой России

Евкуров родился 30 июля 1963 года в селе Тарское Пригородного района Северо-Осетинской АССР, с 1982 года служил в Вооруженных силах, окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генерального штаба. С 2004 года работал начальником разведки — заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург).

Воинское звание — генерал-майор. За время службы награжден орденами Александра Невского, "За военные заслуги", Красной Звезды, Мужества, двумя медалями "За отвагу".

В 2000 году указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Косово, Евкурову присвоено звание Героя России.

Двенадцатого июня 1999 года после того, как НАТО из-за давления со стороны РФ объявила о прекращении военной операции против Югославии, российские миротворцы первыми вошли на территорию сербского автономного края Косово и Метохия. Они на несколько часов опередили натовские подразделения, вызвав шок и разочарование в США и других странах альянса. Российские десантники заняли аэродром Слатина под Приштиной, после чего войска НАТО попытались их оттуда выдавить, но эти усилия ни к чему не привели.

"В данной ситуации натовцы подошли, остановились, увидели, поняли, что лезть нельзя, и оказалось так, что военная составляющая осталась за нами. Если бы сунулись, то огонь на поражение открыли бы, даже не сомневайтесь!" — рассказал Евкуров в интервью РИА Новости в 2017 году, вспоминая детали той операции. При этом, по его словам, если бы ситуация была противоположной, "наши просто снесли бы всё на своем пути".

В октябре 2008 года Евкуров по представлению президента России Дмитрия Медведева был наделен народным собранием республики полномочиями президента Ингушетии сроком на 5 лет, сменив на этом посту Мурата Зязикова.

Покушение

В сентябре 2013 года депутаты народного собрания Ингушетии большинством голосов избрали Евкурова главой республики на очередной срок. Глава Ингушетии женат, воспитывает пятерых детей.

Генерал Евкуров возглавил регион в непростое время, когда в республике бесчинствовали банды боевиков и практически ежедневно совершались нападения на представителей правоохранительных органов и власти. Остановить этот вал насилия новый президент попытался с помощью не только силовиков, но и представителей общественности.

Первые успехи в этом деле привели к тому, что спустя восемь месяцев после избрания — 22 июня 2009 года — в кортеж главы Ингушетии в Назрани врезался начиненный взрывчаткой автомобиль Toyota, за рулем которого был террорист-смертник. В результате погибли водитель и охранник главы республики, а сам Евкуров получил тяжелые ранения, однако уже через пару месяцев восстановился и вновь приступил к исполнению своих обязанностей.

Курс на созидание

В 2013 году спецслужбам удалось задержать главаря бандгруппы, организовавшей покушение, им оказался Али Тазиев по прозвищу Магас. В настоящий момент он отбывает два пожизненных срока за покушение на Евкурова и ряд других резонансных терактов, при которых десятки человек погибли, а сотни были ранены.

Борьба с терроризмом в республике затянулась еще на несколько лет, но все же властям Ингушетии под руководством Евкурова постепенно удалось стабилизировать обстановку. "Нам в значительной степени удалось улучшить криминогенную обстановку, ликвидировать очаги терроризма и экстремизма в республике", — заявил Евкуров в своем послании народному собранию в январе текущего года.

При этом он особо отметил, что с осуждением терроризма выступило все ингушское общество, которое сегодня адекватно реагирует на проявления терроризма и в случае необходимости готово противостоять ему.

В результате Ингушетия смогла сместить вектор своего развития с обеспечения мер безопасности на экономику и социальную сферу, взять курс на созидание.

Эффективный руководитель

Евкурова в регионе, как, впрочем, и в федеральном центре, считают довольно эффективным руководителем, который за 10 лет смог вывести регион из числа отстающих по многим экономическим показателям. За последние годы в республике построено и реконструировано более 450 социальных объектов, реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, а объем инвестиций в основной капитал, по данным местных властей, составил около 121 миллиарда рублей. В регионе удалось полностью ликвидировать трехсменный режим обучения в школах, сейчас решается проблема с двухсменным образованием, в республику потянулись туристы, в том числе иностранные. По темпам развития Ингушетия вошла в двадцатку лидеров среди субъектов России.

Евкуров также активно старается наладить взаимовыгодные отношения с рядом арабских государств и стран Ближнего Востока, особенно с Катаром, с эмиром которого за последний год он встречался несколько раз.

В итоге "Единая Россия" в июле текущего года внесла его кандидатуру президенту России для назначения на должность главы республики.

Конфликт с муфтием

За последнее время в политической жизни Ингушетии был зафиксирован лишь один серьезный конфликт с участием Евкурова. Его оппонентом стал председатель Духовного центра мусульман (ДЦМ) республики Иса Хамхоев.

Глава региона выразил недовольство работой ДЦМ и выступил за отставку Хамхоева. В ответ весной этого года ДЦМ принял решение об отрешении Евкурова от мусульманской общины. Но оно не было поддержано другими религиозными деятелями, и последнее слово в конфликте осталось за главой республики, который заявил, что простил Хамхоева и даже пригласил его к себе в гости.

В ногу со временем

Евкуров довольно открыт в общении, он активно ведет страницу в Instagram, хотя в интервью РИА Новости признавался, что ему это не нравится, но он понимает важность этой работы. Через соцсети он рассказывает об успехах республики, о традициях, обычаях, старается передать национальный колорит, чтобы как можно больше людей узнавали об Ингушетии.

"Надо идти в ногу со временем. Сегодня, хотим мы этого или нет, процентов 80 людей во всем мире узнают новости, получают информацию через соцсети", — пояснил он.

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