Третья пятилетка генерала Евкурова: курс на созидание

17:3309.09.2018
(обновлено: 17:43 09.09.2018)
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НАЛЬЧИК, 9 сен – РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали главой региона на новый, третий срок 55-летнего Юнус-Бека Евкурова, кандидатуру которого на эту должность предложил президент России Владимир Путин.
Генерал, герой России
Евкуров родился 30 июля 1963 года в селе Тарское Пригородного района Северо-Осетинской АССР, с 1982 года служил в Вооруженных силах, окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генерального штаба. С 2004 года работал начальником разведки — заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург).
Воинское звание — генерал-майор. За время службы награжден орденами Александра Невского, "За военные заслуги", Красной Звезды, Мужества, двумя медалями "За отвагу".
В 2000 году указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Косово, Евкурову присвоено звание Героя России.
Двенадцатого июня 1999 года после того, как НАТО из-за давления со стороны РФ объявила о прекращении военной операции против Югославии, российские миротворцы первыми вошли на территорию сербского автономного края Косово и Метохия. Они на несколько часов опередили натовские подразделения, вызвав шок и разочарование в США и других странах альянса. Российские десантники заняли аэродром Слатина под Приштиной, после чего войска НАТО попытались их оттуда выдавить, но эти усилия ни к чему не привели.
"В данной ситуации натовцы подошли, остановились, увидели, поняли, что лезть нельзя, и оказалось так, что военная составляющая осталась за нами. Если бы сунулись, то огонь на поражение открыли бы, даже не сомневайтесь!" — рассказал Евкуров в интервью РИА Новости в 2017 году, вспоминая детали той операции. При этом, по его словам, если бы ситуация была противоположной, "наши просто снесли бы всё на своем пути".
В единый день голосования россияне должны выбрать глав четырех столиц субъектов Федерации - Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. В 22 субъектах выбирают глав регионов. Также проходят выборы депутатов региональных парламентов и дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге.
В Магаданской области выбирают губернатора. На должность претендуют четыре кандидата: Сергей Носов от партии "Единая Россия", Роман Исаев от ЛДПР, Валентина Дорошевич от КПРФ и Александр Мартынюк от партии "Гражданская платформа".
На фото: на избирательном участке во время досрочных голосований на выборах губернатора Тюменской области в деревне Вармахли Тобольского района Тюменской области.
В Приморье на пост главы региона претендуют депутат краевого законодательного собрания от КПРФ Андрей Ищенко, его коллега Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией", врио губернатора Андрей Тарасенко, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева, представляющая "Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость".
На фото: курсант Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова голосует в единый день голосования на избирательном участке во Владивостоке.
Жители Якутии 9 сентября выберут главу республики и депутатов госсобрания (Ил Тумэн). На пост главы Якутии, кроме Николаева ("Единая Россия"), претендуют вице-спикер государственного собрания Якутии, представитель КПРФ Виктор Губарев, инженер по диагностике авиационной техники АК "Алроса", депутат Мирнинского районного Совета депутатов, представитель партии "Справедливая Россия" Владимир Богданов и индивидуальный предприниматель, народный депутат, представитель партии ЛДПР Гаврил Парахин.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге.
Хабаровский край выбирает губернатора, а Хабаровск - еще и мэра. За пост главы региона борются пять кандидатов: Вячеслав Шпорт, баллотирующийся от "Единой России", депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, предприниматель Анастасия Саламаха (КПРФ), предприниматель Игорь Глухов ("Справедливая Россия") и представляющий партию "Зеленые" менеджер Андрей Петров.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке №817 во Владивостоке.
В Москве проходят выбора мэра. Кандидатами на выборах являются действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".
На фото: избиратели в единый день голосования на избирательном участке ГБОУ Школа №117 в Москве.
На пост главы Новосибирской области претендуют Андрей Травников ("Единая Россия"), Дмитрий Савельев (ЛДПР), Георгий Михайлов ("Народный альянс") и Анатолий Кубанов ("Справедливая Россия").
На фото: избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске.
На пост главы Кузбасса, помимо врио губернатора Сергея Цивилева ("Единая Россия"), претендуют секретарь кемеровского обкома КПРФ Владимир Карпов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко ("Партия Роста"), депутат горсовета Новокузнецка Татьяна Протас ("Справедливая Россия"), депутат Кемеровского горсовета Юрий Скворцов ("Патриоты России") и депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Украинцев (ЛДПР).
На фото: видеостена из 32 экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
За пост губернатора Омской области борются Александр Бурков (самовыдвижение), член региональной Общественной палаты Анатолий Соловьев (самовыдвижение), предприниматель Антон Дрязгов ("Партия роста") и депутат горсовета Омска Алексей Ложкин (ЛДПР).
На фото: избирательница и наблюдатель в единый день голосования на избирательном участке в Москве.
На пост главы Московской области претендуют шесть кандидатов, зарегистрированных избиркомом: действующий глава региона Андрей Воробьев, кандидат от партии "Альянс зеленых" Лилия Белова, кандидат от "Справедливой России" Игорь Чистюхин, кандидат от Партии Роста Борис Надеждин, кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев, кандидат от КПРФ Константин Черемисов.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Московской области.
Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев (слева) пришел на избирательный участок с тигрятами в единый день голосования в Барнауле.
Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Иваново.
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин после голосования в единый день голосования на избирательном участке № 2414 в Москве.
Избиратель у стенда с кандидатами на должность губернатора Московской области в единый день голосования на избирательном участке в Московской области.
Избиратели на выборах в совет депутатов Гойтинского сельского поселения в единый день голосования на избирательном участке №283.
Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Иваново.
В октябре 2008 года Евкуров по представлению президента России Дмитрия Медведева был наделен народным собранием республики полномочиями президента Ингушетии сроком на 5 лет, сменив на этом посту Мурата Зязикова.
В сентябре 2013 года депутаты народного собрания Ингушетии большинством голосов избрали Евкурова главой республики на очередной срок. Глава Ингушетии женат, воспитывает пятерых детей.
Покушение
Генерал Евкуров возглавил регион в непростое время, когда в республике бесчинствовали банды боевиков и практически ежедневно совершались нападения на представителей правоохранительных органов и власти. Остановить этот вал насилия новый президент попытался с помощью не только силовиков, но и представителей общественности.
Первые успехи в этом деле привели к тому, что спустя восемь месяцев после избрания — 22 июня 2009 года — в кортеж главы Ингушетии в Назрани врезался начиненный взрывчаткой автомобиль Toyota, за рулем которого был террорист-смертник. В результате погибли водитель и охранник главы республики, а сам Евкуров получил тяжелые ранения, однако уже через пару месяцев восстановился и вновь приступил к исполнению своих обязанностей.
В 2013 году спецслужбам удалось задержать главаря бандгруппы, организовавшей покушение, им оказался Али Тазиев по прозвищу Магас. В настоящий момент он отбывает два пожизненных срока за покушение на Евкурова и ряд других резонансных терактов, при которых десятки человек погибли, а сотни были ранены.
Курс на созидание
Борьба с терроризмом в республике затянулась еще на несколько лет, но все же властям Ингушетии под руководством Евкурова постепенно удалось стабилизировать обстановку. "Нам в значительной степени удалось улучшить криминогенную обстановку, ликвидировать очаги терроризма и экстремизма в республике", — заявил Евкуров в своем послании народному собранию в январе текущего года.
При этом он особо отметил, что с осуждением терроризма выступило все ингушское общество, которое сегодня адекватно реагирует на проявления терроризма и в случае необходимости готово противостоять ему.
В результате Ингушетия смогла сместить вектор своего развития с обеспечения мер безопасности на экономику и социальную сферу, взять курс на созидание.
Эффективный руководитель
Евкурова в регионе, как, впрочем, и в федеральном центре, считают довольно эффективным руководителем, который за 10 лет смог вывести регион из числа отстающих по многим экономическим показателям. За последние годы в республике построено и реконструировано более 450 социальных объектов, реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, а объем инвестиций в основной капитал, по данным местных властей, составил около 121 миллиарда рублей. В регионе удалось полностью ликвидировать трехсменный режим обучения в школах, сейчас решается проблема с двухсменным образованием, в республику потянулись туристы, в том числе иностранные. По темпам развития Ингушетия вошла в двадцатку лидеров среди субъектов России.
Евкуров также активно старается наладить взаимовыгодные отношения с рядом арабских государств и стран Ближнего Востока, особенно с Катаром, с эмиром которого за последний год он встречался несколько раз.
В итоге "Единая Россия" в июле текущего года внесла его кандидатуру президенту России для назначения на должность главы республики.
Конфликт с муфтием
За последнее время в политической жизни Ингушетии был зафиксирован лишь один серьезный конфликт с участием Евкурова. Его оппонентом стал председатель Духовного центра мусульман (ДЦМ) республики Иса Хамхоев.
Глава региона выразил недовольство работой ДЦМ и выступил за отставку Хамхоева. В ответ весной этого года ДЦМ принял решение об отрешении Евкурова от мусульманской общины. Но оно не было поддержано другими религиозными деятелями, и последнее слово в конфликте осталось за главой республики, который заявил, что простил Хамхоева и даже пригласил его к себе в гости.
В ногу со временем
Евкуров довольно открыт в общении, он активно ведет страницу в Instagram, хотя в интервью РИА Новости признавался, что ему это не нравится, но он понимает важность этой работы. Через соцсети он рассказывает об успехах республики, о традициях, обычаях, старается передать национальный колорит, чтобы как можно больше людей узнавали об Ингушетии.
"Надо идти в ногу со временем. Сегодня, хотим мы этого или нет, процентов 80 людей во всем мире узнают новости, получают информацию через соцсети", — пояснил он.
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