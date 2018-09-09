На выборах главы Тюменской области проголосовали более 44% избирателей

Единый день голосования в 2018 году (204)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Свыше 44% избирателей из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа проголосовали за 10 часов с начала выборов губернатора, сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии.

Президент Владимир Путин 29 мая назначил бывшего мэра Тюмени Александра Моора врио губернатора Тюменской области. Прежний губернатор Владимир Якушев 18 мая возглавил Минстрой России. В воскресенье проходят выборы главы региона.

"Явка по Тюменской области вместе с автономными округами на 18.00 по местному времени (16.00 мск) – 44,35%. Лидирует по явке Ишимский район, где проголосовали 85,36%", – сказали в избиркоме.

В Ханты-Мансийском автономном округе явка составляет 31,52%, на Ямале проголосовали 59,19% избирателей.

Активность избирателей по сравнению с 2014 годом снизилась почти на 7%. На прошлых губернаторских выборах явка на это же время в "тюменской матрешке" составляла 51,33%.

На пост главы региона претендуют четыре кандидата, зарегистрированных избиркомом: координатор регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев, депутат Тюменской областной думы Иван Левченко (КПРФ), лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия", заместитель председателя облдумы Владимир Пискайкин и врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

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