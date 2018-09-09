Явка на выборах в парламент Башкирии к 16.00 мск составила 40,26%

УФА, 9 сен — РИА Новости. Явка на выборах в парламент в Башкирии по состоянию на 18.00 (16.00 мск) составила 40,26%, что чуть ниже, чем на предыдущих выборах депутатов Госсобрания, сообщила РИА Новости секретарь центральной избирательной комиссии республики Марина Долматова.

В Башкирии в единый день голосования выбирают 110 депутатов в местный парламент. Состав Госсобрания — Курултая Башкортостана обновится полностью. Половина депутатов избирается по одномандатным округам, половина — кандидаты по спискам 11 политических партий и самовыдвиженцы. На 110 мандатов претендуют более тысячи кандидатов. Кроме того, в регионе 9 сентября проходят выборы в органы местного самоуправления. По данным республиканского ЦИК, в Башкирии зарегистрировано 3 миллиона 50 тысяч избирателей.

Утром ЦИК Башкирии отмечал высокую явку избирателей. К 10.00 (8.00 мск) проголосовали 6,31% из зарегистрированных избирателей. На прошлых выборах в местный парламент явка утром составляла 5,17%. А на выборах президента страны в марте 2018 года явка утром была намного выше — 10,33%. К 15.00 (13.00 мск) явка составила 29,87% от числа включенных в списки для голосования.

"К 18.00 по местному времени (16.00 мск) явка на выборы в Башкирии составила 40,26%. Это практически такое же количество избирателей на этот момент проголосовало, как в прошлых парламентских выборах. Пять лет назад на выборы в местный парламент к этому времени явка составляла 41,09%. А к 18.00 на президентских выборах в марте 2018 года явка была намного больше — 64,71%", — сообщила Долматова.

Она отметила, что в ЦИК Башкирии поступило девять жалоб по нарушения в ходе голосования, по всем случаям идут разбирательства.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.

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