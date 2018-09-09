Явка на выборах в Новосибирской области на 19.30 составила 27,8%

НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Новосибирской области по данным на 19.30 местного времени (15.30 мск) составила 27,84%, что немногим ниже показателя на то же время на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2014 году – 29,83%, сообщила журналистам глава новосибирского облизбиркома Ольга Благо.

"На 19.30 явка составила 27,84% голосов, то есть проголосовали 593 тысячи избирателей", — сказала она, отметив, что явка в Новосибирске при этом составила 19,92%. В целом, по области на прошлых губернаторских выборах на 19.30 явка составила 29,83%.

Благо сообщила, что всего в Новосибирской области проходили 32 избирательные кампании по выборам депутатов – замещалось 77 депутатских мандатов. "В целом, день голосования прошел достаточно спокойно. Грубых нарушений не зафиксировано. К сожалению, был один факт, когда избирательница с коляской пришла в избирательный участок и, к сожалению, охрана не пропустила ее с коляской. Избирательница развернулась и ушла", — сказала председатель облизбиркома.

В свою очередь, политолог Алексей Осипов сказал, что явка избирателей стала для него на удивление высокой при довольно тихой и бесконфликтной избирательной кампании.

"Конечно, у нас были опасения и существенные в отношении явки. Ясно, что на выборы явилось ядро электората, которое ходит всегда на выборы и настроено позитивно к власти. Думаю, речь идет о чистом проявлении сознательности граждан. Явка откровенно выше ожиданий. Тенденция сохраняется. В городе менее активно, чем в селе. Но все равно это достаточно высокий результат. При характере кампании и наборе кандидатур", — сказал он.

В Новосибирской области состоялись досрочные выбора губернатора. На пост главы региона претендовали: врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников ("Единая Россия"), Дмитрий Савельев (ЛДПР), Георгий Михайлов ("Народный альянс"), Анатолий Кубанов ("Справедливая Россия").

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