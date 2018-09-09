Более чем миллиону инвалидов в России нужны особые условия для голосования

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Чуть более одного миллиона человек из 12 миллионов избирателей-инвалидов в России нуждаются в особых условиях для голосования, сообщил член ЦИК России Николай Левичев, курирующий в ведомстве вопросы реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.

"По данным Пенсионного фонда, в РФ около 12 миллионов избирателей являются инвалидами. До последнего времени избирательные комиссии получали информацию о количестве инвалидов в той или иной области, крае, республике только по категориям инвалидности — первая, вторая, третья", — сообщил Левичев в информационном центре ЦИК, который работает в единый день голосования 9 сентября.

Эти сведения, уточнил он, мало что давали избиркомам в плане понимания того, как нужно готовить те или иные избирательные участки к выборам.

"В последнее время новеллы избирательного законодательства, в том числе принятые по инициативе ЦИК, привели к тому, что мы знаем, что на самом деле из этих 12 миллионов особых условий для реализации своих избирательных прав требуют 1 миллион 81 тысяча избирателей", — сказал представитель ЦИК.

Левичев отметил, что теперь избирательные комиссии получают из ПФР информацию о числе избирателей-инвалидов в разрезе категорий ограничения функций жизнедеятельности.

"То есть мы теперь знаем, сколько слабовидящих, сколько глухих и слабослышащих избирателей, сколько избирателей имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и даже сколько избирателей воспользуются в случае прихода на избирательный участок помощью собаки-поводыря", — пояснил член Центризбиркома.

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