Томенко лидирует на выборах главы Алтая с 75,56% голосов

Единый день голосования в 2018 году (205)

БАРНАУЛ, 9 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Алтайского края обнародовала первые итоги голосования на выборах губернатора — лидирует кандидат от "Единой России", действующий врио главы региона Виктор Томенко, передает корреспондент РИА Новости из информационного центра краевого избиркома.

По данным избиркома, обработано 0,06% протоколов. Томенко набирает 75,56% голосов. На втором месте — кандидат от ЛДПР Владимир Семенов с 8,89% голосов. Тройку замыкает кандидат от "Справедливой России" Людмила Суслова — 10%. Кандидат от Партии роста Андрей Крылов набирает 5,56% голосов.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>