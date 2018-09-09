Тарасенко лидирует на выборах в Приморье с 47,1% голосов

Единый день голосования в 2018 году (184)

Члены участковой избирательной комиссии вскрывают избирательную урну перед подсчетом голосов в единый день голосования на избирательном участке №817 во Владивостоке. 9 сентября 2018

Члены участковой избирательной комиссии вскрывают избирательную урну перед подсчетом голосов в единый день голосования на избирательном участке №817 во Владивостоке. 9 сентября 2018

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио главы Приморья Андрей Тарасенко лидирует на выборах губернатора края после обработки более половины протоколов, на втором месте кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", набирает 47,58% голосов.

Обработано 52,03% протоколов.

Депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко от КПРФ набирает 24,11%. Депутат законодательного собрания региона Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией" — 4,85%. Депутат ГД от ЛДПР Андрей Андрейченко — 9,09%. Краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 10,68 %.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>