Александр Усс лидирует на выборах главы Красноярского края

Единый день голосования в 2018 году (184)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио главы Красноярского края Александр Усс лидирует на выборах губернатора региона после обработки 0,14 % протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Усс набирает 78,17 % голосов избирателей, Александр Лымпио ("Справедливая Россия") — 5,63 %, Егор Бондаренко (ЛДПР) — 14,08 % голосов.

Явка по данным на 18.00 (14.00. мск) местного времени составила 24,74%.

Красноярское отделение КПРФ ранее заявило об отказе участвовать в выборах. Представитель "Патриотов России" Иван Серебряков не смог представить нужное количество подписей и необходимые документы.

В сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин освободил от должности губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, врио был назначен председатель законодательного собрания края Александр Усс.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>