Кандидат Балакин проголосовал на выборах мэра Москвы

Единый день голосования в 2018 году (184)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы, экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин проголосовал на выборах градоначальника столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательного штаба кандидата.

Балакин проголосовал на участке номер 7 на Арбате.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

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