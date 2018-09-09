Явка на выборах владимирского губернатора на 15:00 составила 22,89%

Единый день голосования в 2018 году (184)

Избиратели в единый день голосования

Избиратели в единый день голосования

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Владимирской области и депутатов регионального законодательного собрания на 15.00 мск составила 22,89%, что выше аналогичного показателя в 2013 году, сообщил облизбирком.

"По состоянию на 15.00 во Владимирской области проголосовало 258831 избирателей или 22,89%", — информирует облизбирком. На предыдущих выборах в 2013 году явка избирателей, по данным на 15.00 мск, составляла 18,75%.

Жители Владимирской области 9 сентября выбирают губернатора региона и депутатов законодательного собрания седьмого созыва. На губернаторский пост претендуют четыре кандидата: глава региона Светлана Орлова, выдвиженец от ЛДПР Владимир Сипягин, кандидат от "Патриотов России" Сергей Глумов, а также кандидат от "Справедливой России" Сергей Бирюков.

В парламентских выборах участвуют партии "Справедливая Россия", "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Яблоко", Коммунистическая партия социальной справедливости и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Также от Партии прогресса представлен кандидат-одномандатник.

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