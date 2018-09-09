МАХАЧКАЛА, 9 сен – РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов переназначен сенатором от Дагестана новым главой республики Владимиром Васильевым, говорится в тексте указа на официальном сайте главы региона.
"В соответствии с Федеральным законом "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" постановляю: наделить Умаханова Ильяса Магомед-Саламовича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан. Настоящий указ вступает в силу со дня подписания", — говорится в тексте указа Васильева.
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