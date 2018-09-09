Единый день голосования в 2018 году (184)

МАХАЧКАЛА, 9 сен – РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов переназначен сенатором от Дагестана новым главой республики Владимиром Васильевым, говорится в тексте указа на официальном сайте главы региона.

В воскресенье парламент Дагестана на внеочередной сессии народного собрания избрал Васильева главой республики на 5 лет. За его кандидатуру проголосовали 77 депутатов из 86 присутствующих. В этот же день Васильев принял присягу и вступил в должность. На сегодняшний день Ильяс Умаханов является сенатором от исполнительной власти, а от парламента Дагестана — Сулейман Керимов.

"В соответствии с Федеральным законом "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" постановляю: наделить Умаханова Ильяса Магомед-Саламовича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан. Настоящий указ вступает в силу со дня подписания", — говорится в тексте указа Васильева.

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