Шпорт и Фургал соперничают на выборах в Хабаровском крае с разницей в 5%

Единый день голосования в 2018 году (184)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Кандидаты от "Единой России" и ЛДПР Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал лидируют на выборах главы Хабаровского края с разницей в 5% после обработки 9,96% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК РФ.

Действующий глава региона Шпорт набирает 38,85% голосов, его соперник депутат Госдумы Фургал – 33,1%.

Предприниматель и многодетная мать Анастасия Саламаха от КПРФ — 15,43% голосов. Предприниматель Игорь Глухов от "Справедливой России" – 5,05%. Менеджер Андрей Петров от партии "Зеленые" — 3,52% голосов избирателей.

Явка на 18.00 на выборах составила 31,85% — проголосовали 312,19 тысячи человек.

Фургал и Шпорт соперничают на губернаторских выборах во второй раз. Во время выборов 2013 года за Шпорта проголосовали 63,92% пришедших на выборы, второй был Фургал с 19,14% голосов.

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