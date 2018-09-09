Явка на выборах самарского губернатора к 15:00 составила 31,38%

САМАРА, 9 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области на 15.00 по местному времени (14.00 мск) составила 31,38%, сообщил журналистам председатель избиркома региона Вадим Михеев.
На предыдущих выборах губернатора Самарской области, которые прошли 14 сентября 2014 года, к 15.00 явка составляла 32,6%, с учетом числа проголосовавших в ходе досрочного голосования (9,27%) – 41,87%. На этих выборах главы региона институт досрочного голосования заменили механизмом голосования по месту нахождения. На выборах президента 18 марта 2018 года к полудню проголосовали 49,25% жителей Самарской области.
По словам Михеева, активнее всего голосуют жители Клявлинского района Самарской области, где к 15.00 проголосовали 78,5% избирателей.
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