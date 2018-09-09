Явка на выборах самарского губернатора к 15:00 составила 31,38%

Единый день голосования в 2018 году (184)

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке

САМАРА, 9 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области на 15.00 по местному времени (14.00 мск) составила 31,38%, сообщил журналистам председатель избиркома региона Вадим Михеев.

"Явка на выборах губернатора на 15.00 составляет 31,38%", — сказал Михеев.

На предыдущих выборах губернатора Самарской области, которые прошли 14 сентября 2014 года, к 15.00 явка составляла 32,6%, с учетом числа проголосовавших в ходе досрочного голосования (9,27%) – 41,87%. На этих выборах главы региона институт досрочного голосования заменили механизмом голосования по месту нахождения. На выборах президента 18 марта 2018 года к полудню проголосовали 49,25% жителей Самарской области.

По словам Михеева, активнее всего голосуют жители Клявлинского района Самарской области, где к 15.00 проголосовали 78,5% избирателей.

Досрочные выборы губернатора Самарской области проходят в единый день голосования 9 сентября. На пост главы региона претендуют врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров ("Единая Россия"), заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР), лидер реготделения "Справедливой России", депутат Михаил Маряхин, первый секретарь самарского обкома КПРФ, вице-спикер регионального парламента Алексей Лескин, Виталий Кирсанов от "Коммунистов России" и Галина Баранова от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

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