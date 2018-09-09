Новое правительство Дагестана сформируют в течение трех недель

Единый день голосования в 2018 году (184)

МАХАЧКАЛА, 9 сен – РИА Новости. Новое правительство Дагестана будет сформировано в течение трех недель, заявил после своего избрания глава республики Владимир Васильев.

В воскресенье парламент Дагестана на внеочередной сессии народного собрания избрал Васильева главой республики на 5 лет. За его кандидатуру проголосовали 77 депутатов из 86 присутствующих. В этот же день Васильев принял присягу и вступил в должность. После этого правительство Дагестана сложило свои полномочия.

"Недели две-три, думаю, за этот срок мы уложимся", — сказал Васильев журналистам, отвечая на вопрос о сроках формирования нового правительства.

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