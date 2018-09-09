Явка на выборах губернатора Алтайского края к 18:00 составила 33,28%

Единый день голосования в 2018 году (184)

БАРНАУЛ, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Алтайского края к 18.00 местного времени (14.00 мск) составила 33,28%, сообщил РИА Новости представитель избиркома.

"Явка избирателей на 18.00 (14.00 мск) составила 33,28%, проголосовали 609 тысяч 705 человек", — сказал он.

По информации избиркома Алтайского края, в 2014 году к 18.00 явка на избирательные участки составила почти 30,91%, проголосовали 592 тысячи 272 человека.

Президент Владимир Путин 30 мая 2018 года подписал указ об освобождении от должности главы Алтайского края Александра Карлина, врио губернатора был назначен уроженец Красноярского края 47-летний Виктор Томенко. В воскресенье проходят досрочные выборы главы региона.

На пост губернатора претендуют четыре человека: Андрей Крылов, предприниматель, выдвинут Партией роста, руководитель фракции ЛДПР в краевом заксобрании Владимир Семенов; зампредседателя экономического комитета заксобрания Людмила Суслова, выдвинута от партии "Справедливая Россия"; врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко от партии "Единая Россия".

В Алтайском крае работают 1797 избирательных участков, всего в регионе 1,8 миллиона избирателей.

По словам председателя избирательной комиссии Алтайского края Ирины Акимовой, почти 14 тысяч жителей Алтайского края написали заявление о голосовании на выборах губернатора 9 сентября не по прописке, а по месту нахождения, воспользовавшись услугой "Мобильный избиратель".

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