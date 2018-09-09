Явка в Хакасии на 18.00 превысила 35%

Единый день голосования в 2018 году (152)

КРАСНОЯРСК, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей в Хакасии на выборах главы республики на 18.00 местного времени составила 35,18%, что выше явки на выборах губернатора в 2013 году, сообщила РИА Новости представитель избиркома республики.

В 2013 году явка избирателей на выборах главы республики Хакасия и депутатов республиканского парламента (верховного совета) по данным на 18.00 местного времени (14.00 мск) составила 31,71%.

"Явка на 18.00 составила 35,18%. Каких-либо жалоб на процесс голосования не поступало", — сказала собеседница агентства. В Хакасии выбирают главу республики. Это единственный сибирский регион, где выборы главы пройдут в плановом порядке по истечении пятилетнего срока нахождения на посту действующего главы республики.

Помимо главы жители Хакасии будут также выбирать депутатов верховного совета республики, главу Абакана, депутатов горсовета, а также главу Саяногорска. Кроме того, пройдет ряд досрочных и дополнительных выборов в районах на пост глав сельсоветов, поссоветов, местных органов представительной власти.

Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов.

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