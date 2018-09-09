Наблюдатели оценили явку на выборах в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Явка на региональных выборах в Москве и Подмосковье находится на уровне 2013 года — прошлых выборов мэра столицы и подмосковного губернатора, сказал РИА Новости сопредседатель мониторинговой рабочей группы СПЧ по наблюдению за выборами, председатель совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Игорь Борисов.
По его словам, что "не сказать, что выстаиваются длинные очереди, но избиратели ждут".
Что касается нарушений, то, добавил Борисов, "нарушений прав избирателей, участников выборов, если говорить о кандидатах от партий, их представителей, их нет".
В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.
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