Наблюдатели оценили явку на выборах в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Явка на региональных выборах в Москве и Подмосковье находится на уровне 2013 года — прошлых выборов мэра столицы и подмосковного губернатора, сказал РИА Новости сопредседатель мониторинговой рабочей группы СПЧ по наблюдению за выборами, председатель совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Игорь Борисов.

"Что касается активности населения, то если сравнивать с предыдущими выборами губернатора Подмосковья и мэра Москвы в 2013 году, то я вижу, что активность такая же. Я бы сказал, что активность примерно на том же уровне", — сказал Борисов, который в воскресенье наблюдает за ходом выборов на участках в Подмосковье и Москве.

По его словам, что "не сказать, что выстаиваются длинные очереди, но избиратели ждут".

Что касается нарушений, то, добавил Борисов, "нарушений прав избирателей, участников выборов, если говорить о кандидатах от партий, их представителей, их нет".

"Конечно, есть ряд технических вопросов, которые будут в нашем отчёте. Они касаются дальнейшего совершенствования техники для голосования, оптимизации процедуры, но в целом выборы хорошо проходят", — добавил собеседник агентства.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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