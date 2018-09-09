В Москве проверяют участок после жалобы о дважды проголосовавшем человеке

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Мобильная группа Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы отправилась в участок №1982, чтобы проверить информацию о дважды проголосовавшем человеке, сообщил журналистам руководитель штаба Алексей Венедиктов.

"Поступила жалоба на то, что на участке №1982 с разрывом в 16 минут дважды проголосовал один и тот же человек. Мы созвонились с участком, по предварительной информации, это могли быть близнецы. На место направлена мобильная группа", — сказал Венедиктов.

Он уточнил, что в группу вошли заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Шапошников и уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева.

"Мобильная группа должна будет сравнить информацию в книгах и установить, был ли это один человек, или действительно проголосовали близнецы", — отметил Венедиктов.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>