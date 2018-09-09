Орлов лидирует на выборах главы Амурской области с 84,48% голосов

Единый день голосования в 2018 году (152)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио главы Амурской области Василий Орлов набирает 84,46% голосов избирателей на выборах губернатора региона после обработки 0,13% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Наталья Глазкова ("За женщин России") после первых подсчетов набирает 4,31%, Сергей Левицкий ("Справедливая Россия") — 3,45% голосов, Татьяна Ракутина (КПРФ) — 6,9%.

Явка по данным на 18.00 местного времени (12.00 мск) составила 26,81%. Василий Орлов занял должность врио губернатора Амурской области после того, как президент России Владимир Путин 30 мая 2018 года назначил бывшего губернатор Приамурья Александра Козлова министром по развитию Дальнего Востока.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>