Врио главы Якутии Николаев лидирует на выборах с 73,58% голосов

Единый день голосования в 2018 году (152)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио главы Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах главы региона после обработки 0,5% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Кандидат от "Единой России" Николаев набирает 73,58% голосов избирателей. Вице-спикер государственного собрания Якутии, представитель КПРФ Виктор Губарев — 12,2% голосов. Инженер по диагностике авиационной техники АК "Алроса", депутат Мирнинского районного Совета депутатов, представитель партии "Справедливая Россия" Владимир Богданов — 6,91%. Индивидуальный предприниматель, народный депутат, представитель партии ЛДПР Гаврил Парахин — 7,32% голосов.

Явка в республике по данным на 18.00 (12.00 мск) составила 43,85%.

Кроме главы региона жители Якутии в Единый день голосования выбирают депутатов госсобрания (Ил Тумэн). Столица будет выбирать мэра и депутатов Якутской городской думы.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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