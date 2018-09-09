МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Основная часть наблюдателей на избирательных участках в Москве и Подмосковье на региональных выборах в воскресенье — представители общественных палат, представителей от кандидатов и политических партий практически нет, заявил РИА Новости председатель совета Российского общественного института избирательного права, сопредседатель мониторинговой рабочей группы СПЧ по наблюдению за выборами Игорь Борисов.

"Я обратил внимание сегодня, что присутствие наблюдателей в основном — от общественных палат, и практически нет от кандидатов и политических партий. То есть политические субъекты сегодня с полной ответственностью и пониманием переложили бремя контроля за организацией избирательных процедур на общественников", — сказал Борисов, который в воскресенье наблюдает за ходом выборов на участках в Подмосковье и Москве.

В целом, добавил он, организацию голосования можно охарактеризовать как "хорошую". "Хорошая подготовка комиссий. Технически и ресурсно комиссии полностью готовы и оснащены", — добавил собеседник агентства.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня.

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