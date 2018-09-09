МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Основная часть наблюдателей на избирательных участках в Москве и Подмосковье на региональных выборах в воскресенье — представители общественных палат, представителей от кандидатов и политических партий практически нет, заявил РИА Новости председатель совета Российского общественного института избирательного права, сопредседатель мониторинговой рабочей группы СПЧ по наблюдению за выборами Игорь Борисов.
В целом, добавил он, организацию голосования можно охарактеризовать как "хорошую". "Хорошая подготовка комиссий. Технически и ресурсно комиссии полностью готовы и оснащены", — добавил собеседник агентства.
В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня.
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