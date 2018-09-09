Кандидаты на довыборах в ГД отправили наблюдателей на участки за границу

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Впервые кандидаты в депутаты на довыборах в Госдуму отправили своих наблюдателей на участки за границу, они проводят мониторинг в Молдавии и на Мальте, сообщил член ЦИК РФ Василий Лихачев в информцентре Центризбиркома.

"Два кандидата в рамках довыборов кампании депутатов в Государственную думу направили своих наблюдателей на зарубежные участки за рубеж: один — в Молдову, а другой — на Мальту. Это первые политические ласточки, которые закладывают очень хороший тренд",- сказал Лихачев.

9 сентября довыборы в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными. Новых парламентариев выберут в Центральном одномандатном округе №98 (Калининградская область), Заволжском округе №180 (Тверская область), Нижегородском округе №129 (Нижегородская область), Амурском округе №71 (Амурская область), Самарском округе №158 (Самарская область), а также в двух округах в Саратовской области — Саратовском №163 и Балашовском №165.

Для избирателей, не проживающих на территории России, но приписанных к одномандатным округам, по которым проходят довыборы, избирательные участки открылись и за рубежом. Наибольшее число таких участков организуют по Нижегородскому одномандатному округу. Около 100 избирательных участков для голосования за рубежом были образованы на территории 80 государств.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>