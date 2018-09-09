ОП проверяет поступившее на горячую линию сообщение о нарушении

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Волонтеры Общественной палаты РФ обзвонили 146 общественных наблюдателей из 11 регионов России, нарушений ими зафиксировано не было, на горячую линию ОП РФ поступило одно сообщение о возможном нарушении, оно проверяется, сообщает ситуационный центр ОП РФ.

"Волонтеры ситуационного центра ОП РФ по состоянию на 14.00 мск 9 сентября 2018 года обзвонили 146 общественных наблюдателей из 11 регионов России. Наблюдателями не было зафиксировано ни одного нарушения. На горячую линию ОП РФ поступило одно сообщение о нарушении, оно в настоящий момент проверяется", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Волонтеры ситуационного центра также проверяют заявления о возможных нарушениях с карты движения "Голос".

"Верифицирована информация по 17 заявленным нарушениям — только три из них подтверждены и устранены. Выявленные и устраненные нарушения: не попадавшие в обзор камер урны для голосования в Хабаровске, драка и вызов охранников на одном из участков в Москве, заявление от избирателя в Алтайском крае, внесенного в списки для надомного голосования, о том, что он не подавал заявку о желании проголосовать вне помещения для голосования", — отмечают в ситуационном центре палаты.

Заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Константин Комков подчеркнул, что общественники строго проверяют сообщения о нарушениях на местах, следуя "золотому стандарту" наблюдателя, и предостерёг от "хайпа на наблюдении", когда "непроверенная информация публикуется под видом уже свершившейся либо уделяется внимание де-факто разрешенным мероприятиям".

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