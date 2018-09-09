Политолог назвал Артюхова фаворитом среди кандидатов в ЯНАО

Единый день голосования в 2018 году (152)

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен — РИА Новости. Дмитрий Артюхов, избранный губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, был однозначным фаворитом среди кандидатов на этот пост, заявил РИА Новости политолог, заместитель исполнительного директора "Центра развития гражданских инициатив ЯНАО" Кирилл Истомин.

Артюхов в воскресенье был избран новым губернатором Ямала, набрав большинство голосов депутатов регионального заксобрания. Другими претендентами на эту должность были депутат окружного парламента Александр Голубенко и руководитель региональной дирекции транспорта Виталий Лагутин.

По словам Истомина, Артюхов в качестве врио главы региона "показал себя стратегом". В частности, за четыре месяца он провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также с руководителями ведущих предприятий, работающих на территории Ямала.

"Была подписана программа расселения аварийного жилья, распоряжение о реализации проекта федерального значения Северный широтный ход. Это все стало сильным подспорьем перед голосованием депутатов. По этой причине он был однозначным фаворитом, что и подтвердилось сегодня в процессе избрания главы региона", — подчеркнул Истомин.

Сразу после подведения итогов голосования в заксобрании ЯНАО состоялась процедура вступления в должность 30-летнего Артюхова, ставшего, таким образом, самым молодым губернатором региона в РФ.

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