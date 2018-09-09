В МИД рассказали об организации избирательных участков за рубежом

Единый день голосования в 2018 году (152)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Порядка ста участковых избирательных участков откроются в различных странах мира на выборах в единый день голосования, чтобы российские граждане за рубежом смогли проголосовать, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко.

"Охват наших избирателей, граждан российской федерации очень обширный — 99 избирательных участков были созданы приказами по российским загранучреждениям. 86 избирательных комиссий уже приступили к работе на данный момент и 13 приступят чуть попозже, это в основном страны Латинской Америки", — сказал Нестеренко, выступая в ЦИК РФ.

По его словам, среди них 32 избирательных участка были созданы в странах Африки, 20 — в странах Азии, 13 — в государствах Латинской Америки, 10 — в странах Ближнего Востока, на 6 участках голосуют избиратели в Молдавии и Армении.

"Проводится и досрочное голосование. Оно проводится в 23 населенных пунктах, к примеру, досрочно проголосовали 380 россиян на строительстве АЭС в Бангладеш, а также специалисты, работающие по линии международных организаций в Сомали, Джибути, на севере Демократической Республики Конго", — сказал дипломат.

Он также отметил, что досрочное голосование проводилось на участке в Афганистане, где отдать свой голос пришли уже 115 человек, также досрочно проголосовать пришли в Катаре, Кувейте.

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